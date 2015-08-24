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Данубио
Ривер Плэйт
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
24 августа 2015, 20:09
1
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
21 августа 2015, 13:21
1
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
24 августа 2015, 20:09
1
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
21 августа 2015, 13:21
1
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Уругвай. Примера
Данубио - Ривер Плэйт
Данубио - Ривер Плэйт - 02 марта 2024
Данубио
02.03.2024, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 3 тур
- : -
Не начался
Ривер Плэйт
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Данубио - Ривер Плэйт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 1 тур
Насьональ
- : -
17.02.2024
Ривер Плэйт
Уругвай. Примера, 1 тур
Феникс
- : -
17.02.2024
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Мирамар Мисьонес
- : -
18.02.2024
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Депортиво Мальдонадо
- : -
18.02.2024
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 1 тур
Серро
- : -
18.02.2024
Монтевидео Уондерерс
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