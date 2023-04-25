«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца

Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф

Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»

Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат