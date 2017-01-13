Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая

«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника

Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника

Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»

Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая

Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая

Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф

«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)