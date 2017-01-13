Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
Названа сумма, которую «Ростов» заплатит за игрока «Пеньяроля»
«Ростов» согласовал трансфер уругвайского опорника
«Ростов» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника
«Барселона» хочет купить уругвайца Альвареса, которым интересуется «Зенит»
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»