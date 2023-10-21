Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
Примера. «Атлетико» перед встречей с «Ливерпулем» сыграл вничью в Валенсии, Черышев вышел на замену
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
«Динамо» опередило три клуба Примеры в борьбе за Маричала («Чемпионат»)
Агент Маричала ответил на слухи о переговорах с «Динамо»