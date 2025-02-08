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Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
9 февраля, 10:24
0
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
8 февраля, 11:39
25
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
7 февраля, 00:34
8
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
2 февраля, 19:40
3
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
31 января, 22:10
4
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
9 февраля, 10:24
0
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
8 февраля, 11:39
25
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
7 февраля, 00:34
8
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
2 февраля, 19:40
3
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
31 января, 22:10
4
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
10 января, 09:09
0
«Пари НН» согласовал первый зимний трансфер
2 ноября 2023, 11:11
1
В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ
24 октября 2023, 17:37
6
Товарищеский матч. Молодежная сборная России проиграла «Торпедо-БелАЗ» (0:1)
18 июня 2023, 20:21
1
Лисакович потерял сознание во время матча
12 июня 2023, 12:27
1
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Динамо - Торпедо-БелАЗ - 02 марта 2024

Динамо
02.03.2024, суббота, 00:00
Суперкубок Белоруссии, Финал
- : -
Не начался
Торпедо-БелАЗ
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Динамо - Торпедо-БелАЗ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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