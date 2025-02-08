Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
«Пари НН» согласовал первый зимний трансфер
В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ
Товарищеский матч. Молодежная сборная России проиграла «Торпедо-БелАЗ» (0:1)
Лисакович потерял сознание во время матча