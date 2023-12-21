Черногория

В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России

В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

Белоруссию и Украину допустили к участию в Лиге наций, но при одном условии

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024