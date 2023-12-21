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27 марта 2023, 23:48
2
В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России
10 января, 16:52
0
В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы
21 декабря 2023, 09:41
7
Белоруссию и Украину допустили к участию в Лиге наций, но при одном условии
2 декабря 2023, 16:50
1
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
21 ноября 2023, 13:00
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Черногория - Белоруссия - 21 марта 2024

Черногория
21.03.2024, четверг, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Белоруссия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Черногория - Белоруссия
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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