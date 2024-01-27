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Университарио
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Мельгар
2 : 3
27.01.2024
Куско
Перу. Лига 1, 1 тур
Карлос Маннуччи
0 : 4
29.01.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 2 тур
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 2
03.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 2 тур
Университарио
1 : 0
04.02.2024
Атлетико Грау
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Аврора
1 : 0
08.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 2 тур
Университарио
1 : 0
04.02.2024
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 1 тур
Карлос Маннуччи
0 : 4
29.01.2024
Университарио
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Аврора
1 : 0
08.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 2 тур
Универсидад Сесар Вальехо
3 : 2
03.02.2024
Мельгар
Перу. Лига 1, 1 тур
Мельгар
2 : 3
27.01.2024
Куско

Университарио - Мельгар - 18 февраля 2024

Университарио
18.02.2024, воскресенье, 04:00
Перу. Лига 1, 4 тур
- : -
Не начался
Мельгар
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Университарио - Мельгар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Перу. Лига 1
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Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 3 тур
УТ де Кахамарка
1 : 0
09.02.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 3 тур
Сьенсиано
- : -
10.02.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 3 тур
Мельгар
- : -
10.02.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 3 тур
Карлос Маннуччи
- : -
10.02.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
- : -
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 3 тур
УТ де Кахамарка
1 : 0
09.02.2024
Универсидад Сесар Вальехо
Перу. Лига 1, 3 тур
Сьенсиано
- : -
10.02.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 3 тур
Мельгар
- : -
10.02.2024
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 3 тур
Карлос Маннуччи
- : -
10.02.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 3 тур
Альянса
- : -
11.02.2024
Университарио
Перу. Лига 1, 3 тур
Депортиво Лос Чанкас
- : -
11.02.2024
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