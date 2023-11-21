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16 октября 2023, 23:50
0
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Холанд травмировался в товарищеском матче сборной Норвегии
17 ноября 2023, 09:43
2
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
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25 марта 2023, 00:51
3
Отбор Евро-2024. Португалия победила Лихтенштейн, Люксембург разгромил Боснию и Герцеговину и другие результаты
17 ноября 2023, 00:44
0
Лихтенштейн – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
16 ноября 2023, 20:12
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
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Фарерские острова - Лихтенштейн - 22 марта 2024

Фарерские острова
22.03.2024, пятница, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Лихтенштейн
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Фарерские острова - Лихтенштейн
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
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Сан-Марино
- : -
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Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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- : -
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