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Алания - Торпедо

27.08.2000, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России, 23 тур Алания - Торпедо
Чемпионат России 2000
9 тур
17 мая, среда 00:00 Торпедо 2:0 Алания
Чемпионат России 1999
19 тур
4 августа, среда 00:00 Алания 6:1 Торпедо
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Алания
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Алания 0:2 Торпедо
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Алания 2:1 Торпедо
15 тур
25 июня, среда 00:00 Торпедо 2:1 Алания
Чемпионат России 1996
22 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Алания 4:1 Торпедо
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:4 Алания
Чемпионат России 1994
25 тур
24 сентября, суббота 00:00 Алания 0:0 Торпедо
7 тур
17 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Алания
Чемпионат России 1993
22 тур
24 июля, суббота 00:00 Торпедо 2:0 Алания
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Алания 1:0 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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