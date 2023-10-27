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2
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
27 октября 2023, 00:46
2
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
20 июля 2023, 07:24
4
УЕФА объявил о создании нового турнира
8 июля 2023, 08:43
3
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Универсидад Католика
Индепендьенте дель Валле

Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле - 21 апреля 2024

Универсидад Католика
21.04.2024, воскресенье, 00:00
Эквадор. Серия А, 8 тур
- : -
Не начался
Индепендьенте дель Валле
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Универсидад Католика - Индепендьенте дель Валле
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Эквадор. Серия А, 1 тур
ЛДУ
- : -
03.03.2024
Макара
Эквадор. Серия А, 1 тур
Дельфин
- : -
03.03.2024
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 1 тур
Депортиво
- : -
03.03.2024
Эмелек
Эквадор. Серия А, 1 тур
Барселона
- : -
03.03.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 1 тур
Универсидад Католика
- : -
03.03.2024
Эль Насьональ
Эквадор. Серия А, 1 тур
ЛДУ
- : -
03.03.2024
Макара
Эквадор. Серия А, 1 тур
Дельфин
- : -
03.03.2024
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Серия А, 1 тур
Депортиво
- : -
03.03.2024
Эмелек
Эквадор. Серия А, 1 тур
Барселона
- : -
03.03.2024
Имбабура
Эквадор. Серия А, 1 тур
Универсидад Католика
- : -
03.03.2024
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