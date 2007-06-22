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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Н.Голубев, А.Лагун (оба – Санкт-Петербург)

Спартак - Сатурн

22.06.2007, Пятница, 19:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 14 тур Спартак - Сатурн
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Сатурн 1:1 Спартак
12 тур
21 июля, пятница 00:00 Спартак 1:1 Сатурн
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 16:00 Сатурн 1:3 Спартак
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 19:30 Спартак 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 1:0 Сатурн
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Сатурн 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Спартак 0:2 Сатурн
2 тур
19 марта, пятница 00:00 Сатурн 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Сатурн 3:2 Спартак
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Спартак 0:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
31 августа, суббота 00:00 Спартак 0:2 Сатурн
11 тур
8 мая, среда 00:00 Сатурн 1:2 Спартак
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Спартак 0:0 Сатурн
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Сатурн 3:0 Спартак
Чемпионат России 2000
25 тур
2 августа, среда 00:00 Спартак 3:0 Сатурн
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Сатурн 2:0 Спартак
Чемпионат России 1999
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Сатурн 0:3 Спартак
25 тур
5 мая, среда 00:00 Спартак 3:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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