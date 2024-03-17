Эль Насьональ

Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа
Нобоа объяснил отъезд из России
Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры
Нобоа раскрыл свою ситуацию с получением паспорта России
Нобоа представили в качестве игрока «Эмелека» – он 17 лет выступал в России
Ротенберг высказался о будущем Нобоа