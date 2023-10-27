Индепендьенте дель Валле

«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова
УЕФА объявил о создании нового турнира
Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели
Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили
«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича
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