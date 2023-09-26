Тигрес УАНЛ

В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения команды

Три клуба сделали предложение Азару: он свободный агент

Азар выбирает между клубом МЛС и завершением карьеры

«Спартак» – о Жиго в «Тигресе»: «Это фейк»

Жиго может на следующей неделе перейти в мексиканский «Тигрес»