Комуникасьонес

«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»

Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца

Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»

Агент Монтеса рассказал о проблемах с трансфером защитника в «Динамо»