Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Комуникасьонес
Монтеррей
«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
29 декабря 2022, 19:43
1
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
13 декабря 2022, 15:30
2
Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
6 сентября 2022, 14:59
1
Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»
1 сентября 2022, 14:58
1
Агент Монтеса рассказал о проблемах с трансфером защитника в «Динамо»
24 августа 2022, 14:50
1
«Эспаньол» купил Монтеса. Осенью сорвался его переход в «Динамо»
29 декабря 2022, 19:43
1
«Ривер Плейт» купил экс-полузащитника «Зенита»
13 декабря 2022, 15:30
2
Агент Монтеса сомневается, что «Динамо» купит мексиканца
6 сентября 2022, 14:59
1
Агент Монтеса назвал главное препятствие для перехода защитника в «Динамо»
1 сентября 2022, 14:58
1
Агент Монтеса рассказал о проблемах с трансфером защитника в «Динамо»
24 августа 2022, 14:50
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Комуникасьонес
Монтеррей

Комуникасьонес - Монтеррей - 07 февраля 2024

Комуникасьонес
07.02.2024, среда, 04:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
- : -
Не начался
Монтеррей
Матч
Комментарии
Статистика матча Комуникасьонес - Монтеррей
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Все
Текущие
Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+