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Сатурн - Ростов

16.06.2007, Суббота, 17:00 мск Раменское, стадион Сатурн Россия. Премьер-лига, 13 тур Сатурн - Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
21 октября, суббота 00:00 Сатурн 0:0 Ростов
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Ростов 0:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 19:00 Ростов 0:0 Сатурн
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сатурн 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
8 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:1 Ростов
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2002
25 тур
28 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Сатурн
2 тур
12 марта, вторник 00:00 Сатурн 2:0 Ростов
Чемпионат России 2001
23 тур
25 августа, суббота 00:00 Ростов 1:4 Сатурн
9 тур
12 мая, суббота 00:00 Сатурн 0:1 Ростов
Чемпионат России 2000
20 тур
5 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:2 Ростов
6 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Сатурн
Чемпионат России 1999
28 тур
23 октября, суббота 00:00 Сатурн 1:1 Ростов
14 тур
30 июня, среда 00:00 Ростов 4:1 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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