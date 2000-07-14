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Торпедо - Динамо

14.07.2000, Пятница, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 17 тур Торпедо - Динамо
Чемпионат России 2000
3 тур
7 апреля, пятница 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
Чемпионат России 1998
20 тур
7 августа, пятница 00:00 Торпедо 2:2 Динамо
5 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
14 тур
18 июня, среда 00:00 Динамо 1:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:5 Динамо
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Динамо 1:0 Торпедо
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 0:0 Торпедо
13 тур
28 июня, среда 00:00 Торпедо 0:0 Динамо
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Торпедо 0:1 Динамо
13 тур
18 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Динамо 3:2 Торпедо
11 тур
12 мая, среда 00:00 Торпедо 0:4 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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