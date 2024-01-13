Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22 тур Ла Лиги
Агент Захаряна ответил, сколько полузащитник «Сосьедада» будет восстанавливаться от травмы
Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»
Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна
Захаряна заменили на 29-й минуте матча с «Райо Вальекано»
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: 22 тур Ла Лиги
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