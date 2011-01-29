Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Аршавин объяснил, почему «Зенит» не смог купить лучших российских футболистов
Марио Фернандес определил самый важный матч в карьере
Стало известно, кто переориентировал «Зенит» на бразильский вектор развития
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
«Зенит» хочет продлить контракт с Кассьеррой и увеличить отступные за игрока
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом», «Зенит» разгромил ереванский «Ноа»
Официально: Гунько – новый главный тренер «Ноа»
Вагнер Лав забил первые голы за «Кайрат»