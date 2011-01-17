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«Трабзонспор» готов подписать Миранчука, но при одном условии
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1
Защитник «Страсбура» попрощался с командой перед трансфером в «Локомотив»
29 января, 17:17
6
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Локомотив - Кайрат - 04 февраля 2024

Локомотив
04.02.2024, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Кайрат
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Локомотив - Кайрат
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Локомотив
- : -
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31.01.2024
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Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
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