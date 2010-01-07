Кузяев забил 3-й гол за «Гавр»
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
Определилась первая команда из топ-5 лиг Европы, досрочно вылетевшая в низший дивизион
Кузяев забил 3-й гол за «Гавр»
Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива»
Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»
«Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви»