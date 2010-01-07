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Анжер
Кан
Кузяев забил 3-й гол за «Гавр»
7 января, 17:39
10
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
1
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
7 мая 2023, 17:40
1
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
7 мая 2023, 16:09
2
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
7 мая 2023, 14:51
2
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
1
Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»
7 мая 2023, 17:40
1
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» обыграть вылетевший «Анжер» (2:1)
7 мая 2023, 16:09
2
Головин забил вылетевшему «Анжеру»
7 мая 2023, 14:51
2
Определилась первая команда из топ-5 лиг Европы, досрочно вылетевшая в низший дивизион
1 мая 2023, 07:23
3
Кузяев забил 3-й гол за «Гавр»
7 января, 17:39
10
Бека-Бека: «Постараюсь как можно быстрее влиться в рабочий процесс «Локомотива»
23 августа 2021, 20:30
1
Официально: Бека-Бека стал игроком «Локомотива»
23 августа 2021, 19:39
11
Президент «Кана» – о переходе Бека-Бека в «Локо»: «Сумма трансфера – 6+1 миллионов»
23 августа 2021, 18:55
1
«Локомотив» анонсировал трансфер Бека-Бека кадрами из советского фильма «Формула любви»
23 августа 2021, 18:25
3
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Последние матчи
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Анжер
Кан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
1 : 0
06.01.2024
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гавр
2 : 1
07.01.2024
Кан
Франция. Лига 2, 20 тур
Бастия
2 : 0
13.01.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 20 тур
Кан
1 : 0
13.01.2024
Конкарно
Франция. Лига 2, 21 тур
Анжер
3 : 2
23.01.2024
Кевийи
Франция. Лига 2, 21 тур
Анжер
3 : 2
23.01.2024
Кевийи
Франция. Лига 2, 20 тур
Бастия
2 : 0
13.01.2024
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
1 : 0
06.01.2024
Анжер
Франция. Лига 2, 21 тур
Бастия
1 : 2
23.01.2024
Кан
Франция. Лига 2, 20 тур
Кан
1 : 0
13.01.2024
Конкарно
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гавр
2 : 1
07.01.2024
Кан

Анжер - Кан - 26 февраля 2024

Анжер
26.02.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 26 тур
- : -
Не начался
Кан
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Анжер - Кан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 2
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 2, 22 тур
Сент-Этьен
- : -
27.01.2024
Амьен
Франция. Лига 2, 22 тур
Аяччо
- : -
27.01.2024
Конкарно
Франция. Лига 2, 22 тур
Анси
- : -
27.01.2024
По
Франция. Лига 2, 22 тур
Осер
- : -
27.01.2024
Генгам
Франция. Лига 2, 22 тур
Кан
- : -
27.01.2024
Труа
Франция. Лига 2, 22 тур
Сент-Этьен
- : -
27.01.2024
Амьен
Франция. Лига 2, 22 тур
Аяччо
- : -
27.01.2024
Конкарно
Франция. Лига 2, 22 тур
Анси
- : -
27.01.2024
По
Франция. Лига 2, 22 тур
Осер
- : -
27.01.2024
Генгам
Франция. Лига 2, 22 тур
Кан
- : -
27.01.2024
Труа
Франция. Лига 2, 22 тур
Валансьен
- : -
27.01.2024
Бастия
Франция. Лига 2, 22 тур
Париж
- : -
27.01.2024
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 22 тур
Кевийи
- : -
27.01.2024
Гренобль
Франция. Лига 2, 22 тур
Родез
- : -
27.01.2024
Лаваль
Франция. Лига 2, 22 тур
Бордо
- : -
29.01.2024
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