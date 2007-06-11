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Судьи
Главный судья:
Франк Де Блекере (Оденарде)
Помощники:
P. Hermans, M. Simons (оба - Бельгия)

Зенит - Локомотив

11.06.2007, Понедельник, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 12 тур Зенит - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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