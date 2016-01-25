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Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
26 января, 00:23
0
Опубликовано расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
25 января, 22:35
0
Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ
25 января, 19:49
16
В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»
25 января, 18:36
1
Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»
25 января, 17:53
2
Кирилл Комбаров оценил перспективы брата после возвращения в «Спартак»
26 января, 00:23
0
Опубликовано расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
25 января, 22:35
0
Промес может досрочно покинуть сбор «Спартака» в ОАЭ
25 января, 19:49
16
В «Твенте» отреагировали на сообщение о трансфере Угальде в «Спартак»
25 января, 18:36
1
Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке»
25 января, 17:53
2
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
«Динамо» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 19:09
0
Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент»
21 декабря 2022, 19:55
6
Экс-тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
13 сентября 2022, 12:32
1
«Урал» объявил о трансфере нидерландца Влута
7 сентября 2022, 11:41
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Спартак - Астана - 21 февраля 2024

Спартак
21.02.2024, среда, 16:30
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Астана
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Спартак - Астана
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Россия
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