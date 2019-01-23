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Сент-Приест
Валансьен
Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
23 января 2019, 22:48
1
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
10
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
52
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
27 октября 2015, 02:01
2
Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
23 января 2019, 22:48
1
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
9 марта 2018, 17:00
10
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
12 апреля 2016, 16:06
52
Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
27 октября 2015, 02:01
2
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Последние матчи
Все
Сент-Приест
Валансьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
0 : 2
05.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фер
0 : 2
07.01.2024
Сент-Приест
Франция. Лига 2, 20 тур
Валансьен
0 : 1
13.01.2024
Амьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Валансьен
2 : 1
20.01.2024
Париж
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Приест
4 : 1
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Приест
4 : 1
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фер
0 : 2
07.01.2024
Сент-Приест
Франция. Лига 2, 21 тур
Бордо
3 : 1
23.01.2024
Валансьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Валансьен
2 : 1
20.01.2024
Париж
Франция. Лига 2, 20 тур
Валансьен
0 : 1
13.01.2024
Амьен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Саржемин
0 : 2
05.01.2024
Валансьен

Сент-Приест - Валансьен - 07 февраля 2024

Сент-Приест
07.02.2024, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Валансьен
Матч
Комментарии
Статистика матча Сент-Приест - Валансьен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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