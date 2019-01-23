Сент-Приест

Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты

Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире

Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами