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Судьи
Главный судья:
Николай Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Н.Голубев, В.Лебедев (все – Санкт-Петербург)

Ростов - Москва

10.06.2007, Воскресенье, 21:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Премьер-лига, 12 тур Ростов - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Москва 4:0 Ростов
2 тур
26 марта, воскресенье 00:00 Ростов 4:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
20 августа, суббота 18:00 Ростов 1:0 Москва
5 тур
16 апреля, суббота 18:00 Москва 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 Москва
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Москва 2:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Москва 0:3 Ростов
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Москва 2:0 Ростов
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Москва
Чемпионат России 2001
22 тур
19 августа, воскресенье 00:00 Москва 0:0 Ростов
8 тур
5 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 18 7 5 54:32 +22 61
2. Спартак М 30 17 8 5 50:30 +20 59
3. ЦСКА 30 14 11 5 43:24 +19 53
4. Москва 30 15 7 8 40:32 +8 52
5. Сатурн 30 11 12 7 34:28 +6 45
6. Динамо М 30 11 8 11 37:35 +2 41
7. Локомотив 30 11 8 11 39:42 -3 41
8. Амкар-Пермь 30 10 11 9 30:27 +3 41
9. Химки 30 9 10 11 32:33 -1 37
10. Рубин 30 10 5 15 31:39 -8 35
11. Томь 30 8 11 11 37:35 +2 35
12. Спартак Нч 30 8 9 13 29:38 -9 33
13. Крылья Советов 30 8 8 14 35:46 -11 32
14. Луч 30 8 8 14 26:39 -13 32
15. Кубань (ЛФЛ) 30 7 11 12 27:38 -11 32
16. Ростов 30 2 12 16 18:44 -26 18
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