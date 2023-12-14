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Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
11 октября 2023, 20:13
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:37
0
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
9 марта 2023, 22:49
1
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
14 декабря 2023, 22:41
0
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
11 октября 2023, 20:13
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
21 сентября 2023, 16:37
0
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
9 марта 2023, 22:49
1
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
16 мая 2017, 09:04
12
Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
21 июля 2015, 20:22
7
Молдавский "Милсами" обыграл в гостях "Лудогорец" в матче квалификации ЛЧ
14 июля 2015, 23:18
20
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Милсами

Шериф - Милсами - 04 мая 2024

Шериф
04.05.2024, суббота, 00:00
Молдова. Суперлига, 8 тур
- : -
Не начался
Милсами
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шериф - Милсами
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Молдова. Суперлига
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Будущие
Молдова. Суперлига, 1 тур
Шериф
- : -
09.03.2024
Дачия
Молдова. Суперлига, 1 тур
Петрокуб
- : -
09.03.2024
Бельцы
Молдова. Суперлига, 1 тур
Милсами
- : -
10.03.2024
Зимбру
Молдова. Суперлига, 2 тур
Дачия
- : -
16.03.2024
Зимбру
Молдова. Суперлига, 2 тур
Шериф
- : -
16.03.2024
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 1 тур
Шериф
- : -
09.03.2024
Дачия
Молдова. Суперлига, 1 тур
Петрокуб
- : -
09.03.2024
Бельцы
Молдова. Суперлига, 1 тур
Милсами
- : -
10.03.2024
Зимбру
Молдова. Суперлига, 2 тур
Дачия
- : -
16.03.2024
Зимбру
Молдова. Суперлига, 2 тур
Шериф
- : -
16.03.2024
Петрокуб
Россия
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