Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Молдавский "Милсами" обыграл в гостях "Лудогорец" в матче квалификации ЛЧ