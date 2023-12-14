Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
ЦСКА – «Дачия». Онлайн-трансляция