Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
УПЛ. «Днепр» уступил «Ворскле»