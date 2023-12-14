Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы

Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед

Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты