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Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу в товарищеском матче
18 января, 19:50
1
«Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»
18 января, 16:55
1
Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России
18 января, 14:55
4
«Локомотив» сообщил, что Дзюба напал на Сулейманова
18 января, 12:05
11
«Локомотив» продал защитника за 900 тысяч
18 января, 10:30
3
«Локомотив» заработает на трансфере Севикяна в «Ференцварош»
18 января, 16:55
1
Дзюба рассказал о желании стать лучшим бомбардиром в истории России
18 января, 14:55
4
«Локомотив» сообщил, что Дзюба напал на Сулейманова
18 января, 12:05
11
«Локомотив» продал защитника за 900 тысяч
18 января, 10:30
3
Дзюба ответил, кем видит себя после завершения футбольной карьеры
17 января, 18:33
6
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу в товарищеском матче
18 января, 19:50
1
«Факел» объявил о возвращении Акбашева из «Ростова»
17 января, 21:21
1
Мостовой рассказал, считает ли он Карпина топ-тренером
17 января, 17:54
8
«Ростов» подтвердил уход полузащитника Акбашева
17 января, 12:20
0
В «Ростове» объяснили расторжение контракта с Акбашевым
16 января, 20:36
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Локомотив - Ростов - 28 февраля 2024

Локомотив
28.02.2024, среда, 14:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Ростов
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Локомотив - Ростов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Россия
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