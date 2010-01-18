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19 января, 00:45
0
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0
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18 января, 18:52
1
Жена Смолова выложила фото в нижнем белье
18 января, 11:49
10
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
17 января, 15:15
3
Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ
19 января, 00:45
0
Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»
18 января, 22:35
0
«Динамо» продлило контракт с Лещуком
18 января, 18:52
1
Жена Смолова выложила фото в нижнем белье
18 января, 11:49
10
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
17 января, 15:15
3
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
7
«Краснодар» собирается выкупить вингера «Крыльев Советов»
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3
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1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
11 января, 01:37
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В «Локомотиве» оценили переход Салтыкова: «Наше очередное удачное приобретение»
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Динамо - Крылья Советов - 19 февраля 2024

Динамо
19.02.2024, понедельник, 11:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Крылья Советов
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Россия
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