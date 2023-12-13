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В Колумбии сообщили о травме нападающего «Зенита» Кассьерры
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24 ноября 2023, 08:58
1
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22 ноября 2023, 00:45
0
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
12 октября 2023, 21:00
0
Белоруссия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023
12 октября 2023, 20:26
0
В Колумбии сообщили о травме нападающего «Зенита» Кассьерры
13 декабря 2023, 14:27
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
24 ноября 2023, 08:58
1
Винисиус получил травму в матче за сборную Бразилии
17 ноября 2023, 13:26
0
Реакция спасенного отца Луиса Диаса на дубль сына в ворота сборной Бразилии
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Румыния - Колумбия - 26 марта 2024

Румыния
26.03.2024, вторник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Колумбия
Матч
Комментарии
Статистика матча Румыния - Колумбия
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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