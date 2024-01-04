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«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
16 января, 10:46
0
Фанаты «Лацио» поддержали Эрикссона, которому осталось жить не больше года
15 января, 16:21
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ
15 января, 10:25
0
Фанаты «Ромы» оставили угрожающее послание игрокам после поражения от «Лацио»
14 января, 13:41
4
Подробности трансфера Хендерсона в «Ювентус»
13 января, 17:52
0
Фанаты «Лацио» поддержали Эрикссона, которому осталось жить не больше года
15 января, 16:21
0
Фанаты «Ромы» оставили угрожающее послание игрокам после поражения от «Лацио»
14 января, 13:41
4
«Лацио» – «Лечче»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января
13 января, 11:04
0
Кубок Италии. «Лацио» выбил «Рому» (1:0) и стал вторым полуфиналистом
10 января, 22:03
1
«Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024
10 января, 14:41
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
16 января, 10:46
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ
15 января, 10:25
0
Подробности трансфера Хендерсона в «Ювентус»
13 января, 17:52
0
«Ювентус» включился в борьбу за капитана сборной Англии
13 января, 08:21
0
Кубок Италии. «Ювентус» разгромил «Фрозиноне» (4:0), у Милика хет-трик
12 января, 00:51
0
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Последние матчи
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Лацио
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6 : 1
04.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
Италия. Кубок, 1/8 финала
Ювентус
6 : 1
04.01.2024
Салернитана

Лацио - Ювентус - 03 апреля 2024

Лацио
03.04.2024, среда, 00:00
Италия. Кубок,
- : -
Не начался
Ювентус
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лацио - Ювентус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Кубок
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Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
03.04.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
03.04.2024
Ювентус
Италия. Кубок,
Аталанта
- : -
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
24.04.2024
Лацио
Италия. Кубок,
Фиорентина
- : -
03.04.2024
Аталанта
Италия. Кубок,
Лацио
- : -
03.04.2024
Ювентус
Италия. Кубок,
Аталанта
- : -
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
24.04.2024
Лацио
Россия
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