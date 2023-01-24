В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»

Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона

Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»

Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу

Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона

35-летний Суарес определился с новым клубом

Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022

В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года

Луис Суарес назвал свой новый клуб