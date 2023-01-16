Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022

Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)

«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года

Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

35-летний Суарес определился с новым клубом

Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022

В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года

Луис Суарес назвал свой новый клуб