Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
35-летний Суарес определился с новым клубом
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
35-летний Суарес определился с новым клубом
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
Луис Суарес назвал свой новый клуб
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022