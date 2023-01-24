Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
35-летний Суарес определился с новым клубом
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
Луис Суарес назвал свой новый клуб
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022