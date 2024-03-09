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Генерал Кабальеро - Спортиво Триниденс
Генерал Кабальеро - Спортиво Триниденс - 09 марта 2024
Генерал Кабальеро
09.03.2024, суббота, 00:00
Парагвай. Примера, 8 тур
- : -
Не начался
Спортиво Триниденс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Генерал Кабальеро - Спортиво Триниденс
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Парагвай. Примера, 1 тур
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- : -
20.01.2024
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- : -
22.01.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
20.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
21.01.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 1 тур
Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
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