Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона

Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»

Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу

Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона

Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ

«Милан» объявил о трансфере нового вратаря

«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря

«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года