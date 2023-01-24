Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»