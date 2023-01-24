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Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
24 января 2023, 19:44
11
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
20 января 2023, 23:23
4
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
19 января 2023, 11:23
3
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
13 января 2023, 19:12
11
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
13 января 2023, 18:30
1
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
24 января 2023, 19:44
11
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
20 января 2023, 23:23
4
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
19 января 2023, 11:23
3
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
13 января 2023, 19:12
11
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
13 января 2023, 18:30
1
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4
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Либертад

Серро Портеньо - Либертад - 17 февраля 2024

Серро Портеньо
17.02.2024, суббота, 00:00
Парагвай. Примера, 5 тур
- : -
Не начался
Либертад
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Серро Портеньо - Либертад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
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Олимпия
- : -
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2 де Майо
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Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
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Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Амелиано
- : -
20.01.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 1 тур
Олимпия
- : -
20.01.2024
Соль де Америка
Парагвай. Примера, 1 тур
Спортиво Лукеньо
- : -
21.01.2024
2 де Майо
Парагвай. Примера, 1 тур
Генерал Кабальеро
- : -
21.01.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 1 тур
Серро Портеньо
- : -
22.01.2024
Спортиво Триниденс
Россия
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