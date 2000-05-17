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Локомотив НН - Спартак

17.05.2000, Среда, 00:00 мск Чемпионат России, 9 тур Локомотив НН - Спартак
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Локомотив НН 2:4 Спартак
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Спартак 2:2 Локомотив НН
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Локомотив НН 2:3 Спартак
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Спартак 1:0 Локомотив НН
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив НН 1:1 Спартак
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Спартак 4:0 Локомотив НН
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Локомотив НН 0:1 Спартак
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Спартак 3:1 Локомотив НН
Чемпионат России 1994
19 тур
11 августа, четверг 00:00 Спартак 3:0 Локомотив НН
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Локомотив НН 0:4 Спартак
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Локомотив НН 0:0 Спартак
8 тур
26 мая, среда 00:00 Спартак 2:0 Локомотив НН
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Спартак 1:0 Локомотив НН
Первый этап, 3 тур
8 апреля, среда 00:00 Локомотив НН 0:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 23 1 6 69:30 +39 70
2. Локомотив 30 18 8 4 50:20 +30 62
3. Торпедо М 30 16 7 7 42:29 +13 55
4. Анжи 30 15 7 8 44:31 +13 52
5. Динамо М 30 14 8 8 45:35 +10 50
6. Черноморец Нв 30 13 10 7 47:28 +19 49
7. Зенит 30 13 8 9 38:26 +12 47
8. ЦСКА 30 12 5 13 45:39 +6 41
9. Сатурн 30 10 10 10 26:29 -3 40
10. Алания 30 10 8 12 34:36 -2 38
11. Ротор 30 8 8 14 35:54 -19 32
12. Ростов 30 6 14 10 24:27 -3 32
13. Факел 30 6 12 12 25:45 -20 30
14. Крылья Советов 30 8 5 17 25:45 -20 29
15. Локомотив НН 30 3 9 18 16:47 -31 18
16. Уралан 30 2 6 22 17:61 -44 12
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