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«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
5 января, 15:59
0
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Анчелотти назвал любимый клуб детства: «Но тренировать его я не буду никогда»
1 января, 16:00
1
«Интер» продлил контракт с защитником, которым интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
30 декабря 2023, 13:26
0
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
30 декабря 2023, 11:36
0
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
5 января, 15:59
0
Анчелотти назвал любимый клуб детства: «Но тренировать его я не буду никогда»
1 января, 16:00
1
«Интер» продлил контракт с защитником, которым интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
30 декабря 2023, 13:26
0
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
30 декабря 2023, 11:36
0
Серия А. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (1:1), «Лацио» добыл волевую победу над «Фрозиноне» (3:1)
30 декабря 2023, 01:05
0
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
4 января, 18:16
0
Серия А. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (1:1), «Лацио» добыл волевую победу над «Фрозиноне» (3:1)
30 декабря 2023, 01:05
0
«Реал» задумался о трансфере защитника «Лацио»
28 декабря 2023, 11:25
0
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
19 декабря 2023, 13:29
1
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
18 декабря 2023, 19:40
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Интер - Лацио - 19 января 2024

Интер
19.01.2024, пятница, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
- : -
Не начался
Лацио
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Интер - Лацио
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Наполи
- : -
18.01.2024
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