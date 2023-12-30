«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
Анчелотти назвал любимый клуб детства: «Но тренировать его я не буду никогда»
«Интер» продлил контракт с защитником, которым интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
«Интер» купил Бьюкенана из «Брюгге» – это первый канадец в истории Серии А
Анчелотти назвал любимый клуб детства: «Но тренировать его я не буду никогда»
«Интер» продлил контракт с защитником, которым интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед»
Топ-15 лучших тренеров этого сезона
Серия А. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (1:1), «Лацио» добыл волевую победу над «Фрозиноне» (3:1)
Инсинье и Бернардески хотят вернуться из МЛС в Серию А – к обоим есть интерес от топ-клубов
Серия А. «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (1:1), «Лацио» добыл волевую победу над «Фрозиноне» (3:1)
«Реал» задумался о трансфере защитника «Лацио»
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов