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Болонья
Фиорентина
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
25 декабря, 18:55
0
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
23 декабря, 14:58
0
«Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря
23 декабря, 10:01
0
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
21 декабря, 01:43
1
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:39
0
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
25 декабря, 18:55
0
«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023
23 декабря, 14:58
0
«Болонья» – «Аталанта»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря
23 декабря, 10:01
0
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
21 декабря, 01:43
1
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:39
0
Агент назвал четыре клуба Серии А, которые интересуются Гарре
15 декабря, 18:19
1
«Рома» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023
10 декабря, 12:42
0
11 команд вышли в плей-офф Лиги конференций
1 декабря, 01:25
0
Серия А. «Милан» победил «Фиорентину» (1:0), за команду сыграл 15-летний школьник
26 ноября, 00:44
0
«Милан» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023
25 ноября, 14:45
0
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Последние матчи
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Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
1 : 1
03.12.2023
Болонья
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
2 : 2
06.12.2023
Парма
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
10.12.2023
Фиорентина
Лига конференций, 6 тур
Ференцварош
1 : 1
14.12.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
23.12.2023
Аталанта
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
1 : 2
20.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 0
17.12.2023
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Лечче
1 : 1
03.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
0 : 1
22.12.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 0
17.12.2023
Верона
Лига конференций, 6 тур
Ференцварош
1 : 1
14.12.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
10.12.2023
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
2 : 2
06.12.2023
Парма

Болонья - Фиорентина - 09 января 2024

Болонья
09.01.2024, вторник, 00:00
Италия. Кубок,
- : -
Не начался
Фиорентина
Матч
Личные встречи
Статистика матча Болонья - Фиорентина
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Кубок
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Текущие
Будущие
Италия. Кубок,
Милан
- : -
02.01.2024
Кальяри
Италия. Кубок,
Аталанта
- : -
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Кубок,
Рома
- : -
03.01.2024
Кремонезе
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
04.01.2024
Салернитана
Италия. Кубок,
Болонья
- : -
09.01.2024
Фиорентина
Италия. Кубок,
Милан
- : -
02.01.2024
Кальяри
Италия. Кубок,
Аталанта
- : -
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Кубок,
Рома
- : -
03.01.2024
Кремонезе
Италия. Кубок,
Ювентус
- : -
04.01.2024
Салернитана
Италия. Кубок,
Болонья
- : -
09.01.2024
Фиорентина
Россия
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