Ванда выложила фото с синяком под глазом

Определились все участники плей‑офф Лиги Европы

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции

Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала