Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Ванда выложила фото с синяком под глазом
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Ванда выложила фото с синяком под глазом
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
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