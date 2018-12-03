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Фенербахче
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Ванда выложила фото с синяком под глазом
17 декабря, 15:34
3
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
13 декабря, 13:30
3
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
13 декабря, 00:56
5
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Ванда выложила фото с синяком под глазом
17 декабря, 15:34
3
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА заинтересовались защитником сборной Турции
13 декабря, 13:30
3
Лига чемпионов. «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и вылетел, «Копенгаген» победил «Галатасарай» (1:0) и вышел в 1/8 финала
13 декабря, 00:56
5
Реакция «Фенербахче» на новость об интересе к Промесу
3 декабря, 13:46
2
Промес зимой может сменить «Спартак» на «Фенербахче»
3 декабря, 13:33
18
В «Фенербахче» прокомментировали информацию о переходе Кахведжи в ЦСКА
23 ноября, 15:36
4
Турецкая команда начала сезон с 19 побед подряд
31 октября, 20:48
0
Семшов оценил возможный уход Файзуллаева из ЦСКА в «Фенербахче»
15 октября, 16:51
0
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Галатасарай
Фенербахче
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
3 : 3
29.11.2023
Манчестер Юнайтед
Лига конференций, 5 тур
Нордшелланд
6 : 1
30.11.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 1
04.12.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
3 : 1
08.12.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
Лига чемпионов, 6 тур
Копенгаген
1 : 0
12.12.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
3 : 1
08.12.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
3 : 3
29.11.2023
Манчестер Юнайтед
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
3 : 4
20.12.2023
Фенербахче
Лига конференций, 6 тур
Фенербахче
4 : 0
14.12.2023
Спартак Тр
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
1 : 3
09.12.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
4 : 1
04.12.2023
Сивасспор
Лига конференций, 5 тур
Нордшелланд
6 : 1
30.11.2023
Фенербахче

Галатасарай - Фенербахче - 29 декабря 2023

Галатасарай
29.12.2023, пятница, 20:45
Суперкубок Турции, Финал
- : -
Не начался
Фенербахче
Матч
Личные встречи
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Суперкубок Турции,
Галатасарай
- : -
29.12.2023
Фенербахче
Суперкубок Турции,
Галатасарай
- : -
29.12.2023
Фенербахче
Россия
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