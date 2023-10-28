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Намдинь
Ханой
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хань Хоа
2 : 3
28.10.2023
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Намдинь
2 : 0
03.11.2023
Хошимин Сити
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Похан Стилерс
2 : 0
29.11.2023
Ханой
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 4
03.12.2023
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Ханой
0 : 1
03.12.2023
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Биньзыонг
1 : 1
16.12.2023
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Намдинь
2 : 2
09.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 4
03.12.2023
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Намдинь
2 : 0
03.11.2023
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хань Хоа
2 : 3
28.10.2023
Намдинь
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Вьеттел
0 : 2
17.12.2023
Ханой
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Ханой
2 : 0
10.12.2023
Сонглам Нгеан
Лига чемпионов АФК, 6 тур
Ханой
1 : 1
06.12.2023
Урава Рэд Даймондс
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Ханой
0 : 1
03.12.2023
Бинь Динь
Лига чемпионов АФК, 5 тур
Похан Стилерс
2 : 0
29.11.2023
Ханой
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Расписание матчей
Вьетнам
Намдинь - Ханой
Намдинь - Ханой - 28 февраля 2024
Намдинь
28.02.2024, среда, 14:00
Вьетнам. Лига V, 11 тур
- : -
Не начался
Ханой
Матч
Таблица
Статистика матча Намдинь - Ханой
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Вьетнам. Лига V
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Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
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