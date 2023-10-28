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Конг Ан Ханой
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хоангань
0 : 3
28.10.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Куангнам
1 : 1
29.10.2023
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Намдинь
2 : 0
03.11.2023
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
03.11.2023
Ханой
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Хошимин Сити
2 : 0
03.12.2023
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
15.12.2023
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Намдинь
2 : 2
09.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Хайфон
3 : 1
04.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Конг Ан Ханой
2 : 0
03.11.2023
Ханой
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хоангань
0 : 3
28.10.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Тханьхоа
1 : 1
16.12.2023
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Хошимин Сити
1 : 1
09.12.2023
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Хошимин Сити
2 : 0
03.12.2023
Вьеттел
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Намдинь
2 : 0
03.11.2023
Хошимин Сити
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Куангнам
1 : 1
29.10.2023
Хошимин Сити

Конг Ан Ханой - Хошимин Сити - 18 февраля 2024

Конг Ан Ханой
18.02.2024, воскресенье, 15:15
Вьетнам. Лига V, 9 тур
- : -
Не начался
Хошимин Сити
Матч
Таблица
Статистика матча Конг Ан Ханой - Хошимин Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Вьетнам. Лига V
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Текущие
Будущие
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
Хайфон
Россия
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