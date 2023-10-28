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Сонглам Нгеан
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 0
28.10.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Бинь Динь
0 : 2
29.10.2023
Биньзыонг
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Бинь Динь
3 : 1
03.11.2023
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Тханьхоа
3 : 1
04.11.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Сонглам Нгеан
3 : 3
02.12.2023
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Сонглам Нгеан
1 : 0
17.12.2023
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Ханой
2 : 0
10.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Сонглам Нгеан
3 : 3
02.12.2023
Куангнам
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Тханьхоа
3 : 1
04.11.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Хонглинь Хатинь
1 : 0
28.10.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 6 тур
Хонглинь Хатинь
0 : 4
16.12.2023
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 5 тур
Бинь Динь
2 : 3
09.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 4 тур
Ханой
0 : 1
03.12.2023
Бинь Динь
Вьетнам. Лига V, 3 тур
Бинь Динь
3 : 1
03.11.2023
Хоангань
Вьетнам. Лига V, 2 тур
Бинь Динь
0 : 2
29.10.2023
Биньзыонг

Сонглам Нгеан - Бинь Динь - 17 февраля 2024

Сонглам Нгеан
17.02.2024, суббота, 13:00
Вьетнам. Лига V, 9 тур
- : -
Не начался
Бинь Динь
Матч
Таблица
Статистика матча Сонглам Нгеан - Бинь Динь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Вьетнам. Лига V
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Текущие
Будущие
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
Хайфон
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Биньзыонг
- : -
22.12.2023
Тханьхоа
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хань Хоа
- : -
22.12.2023
Конг Ан Ханой
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Ханой
- : -
22.12.2023
Хонглинь Хатинь
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Хошимин Сити
- : -
22.12.2023
Сонглам Нгеан
Вьетнам. Лига V, 7 тур
Куангнам
- : -
23.12.2023
Хайфон
Россия
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