Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
Агент парагвайца Мореля сообщил об интересе к игроку от клубов РПЛ
«Милан» объявил о трансфере нового вратаря
«Милан» близок к покупке колумбийского вратаря
«Динамо» объявило о трансфере Фернандеса. Контракт – до 2027 года
«Динамо» купит Фернандеса за 3,5 миллиона, контракт – на 5 лет («Чемпионат»)
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае