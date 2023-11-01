Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Арандина
Реал
Топ-5 популярных клубов 2023 года по версии Google
15 декабря, 08:36
2
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
15 декабря, 00:34
0
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
14 декабря, 23:38
5
Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов
14 декабря, 19:55
7
«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов
14 декабря, 14:53
3
Реакция игроков «Арандины» на жеребьевку Кубка Испании – им попался «Реал»
12 декабря, 16:55
2
Топ-5 популярных клубов 2023 года по версии Google
15 декабря, 08:36
2
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
15 декабря, 00:34
0
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
14 декабря, 23:38
5
Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов
14 декабря, 19:55
7
«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов
14 декабря, 14:53
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Арандина
Реал
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 3
26.11.2023
Реал
Лига чемпионов, 5 тур
Реал
4 : 2
29.11.2023
Наполи
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 0
02.12.2023
Гранада
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арандина
2 : 1
07.12.2023
Кадис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Арандина
2 : 1
07.12.2023
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Лига чемпионов, 6 тур
Унион
2 : 3
12.12.2023
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
1 : 1
09.12.2023
Реал
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2 : 0
02.12.2023
Гранада
Лига чемпионов, 5 тур
Реал
4 : 2
29.11.2023
Наполи
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 3
26.11.2023
Реал

Арандина - Реал - 06 января 2024

Арандина
06.01.2024, суббота, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Реал
Матч
Статистика матча Арандина - Реал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Испания. Кубок,
Луго
- : -
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок,
Эспаньол
- : -
06.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок,
Эльче
- : -
06.01.2024
Жирона
Испания. Кубок,
Уэска
- : -
06.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Кубок,
Алавес
- : -
06.01.2024
Бетис
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+