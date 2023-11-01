Топ-5 популярных клубов 2023 года по версии Google
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Топ-5 популярных клубов 2023 года по версии Google
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
«Сосьедад» Захаряна вернулся в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов от Goal
Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов