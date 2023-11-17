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Кюрасао - Сальвадор

17.11.2023, Пятница, 00:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Кюрасао - Сальвадор
Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа C
1 тур
18 июня, вторник 02:00 Кюрасао 0:1 Сальвадор
Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, группа C
2 тур
14 июля, пятница 03:00 Сальвадор 2:0 Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
3 раунд
ответный матч		 9 сентября, среда 04:30 Сальвадор 1:0 Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
3 раунд
первый матч		 5 сентября, суббота 01:00 Кюрасао 0:1 Сальвадор
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Россия
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