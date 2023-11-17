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Кюрасао - Сальвадор
Кюрасао - Сальвадор
17.11.2023, Пятница, 00:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
-
Сальвадор
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История игр
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Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа C
1 тур
18 июня, вторник
02:00
Кюрасао
0:1
Сальвадор
Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, группа C
2 тур
14 июля, пятница
03:00
Сальвадор
2:0
Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
3 раунд
ответный матч
9 сентября, среда
04:30
Сальвадор
1:0
Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016)
3 раунд
первый матч
5 сентября, суббота
01:00
Кюрасао
0:1
Сальвадор
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