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- Танзания

13.10.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур - Танзания
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Матч еще не начался
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Россия
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